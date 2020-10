Am Samstagnachmittag ist die Polizei von einem Zeugen auf einen illegalen Welpenhandel in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) aufmerksam gemacht worden. Laut Polizei konnte eine Streife feststellen, dass ein 56-jähriger Mann aus Niedersachsen tatsächlich Hunde aus dem Fahrzeug heraus verkaufte oder dies zumindest versuchte. Da sich der Mann vor Ort in Widersprüche verwickelte, wurde ein im Auto befindlicher Dalmatiner-Welpe sichergestellt.

Weiterhin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach noch Bargeld eingezogen. Der Hund wurde vom Tierheim Bad Kreuznach aufgenommen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Tierheims ist der Hund erst sechs Wochen alt. Weitere Maßnahmen gegen den vermeintlichen Hundehalter werden aktuell eingeleitet.