Die Polizei Wörth konnte am Sonntagmorgen drei Fahrraddiebe bei Kandel aufgreifen, weil einer der bestohlenen Fahrradbesitzer die Verfolgung der Diebe aufgenommen hatte. Laut Polizei hat der Zeuge in den fühen Morgenstunden die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er gerade fünf Personen verfolge, die kurz zuvor sein Fahrrad gestohlen hätten. An der Landstraße zwischen Minderslachen und Kandel-Höfen konnte die Polizei drei der fünf Diebe stellen. Letztere ließen die Fahrräder liegen und versuchten zu Fuß in die umliegenden Felder zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei drei Täter aufgreifen, zwei seien noch flüchtig. Die Beamten gehen davon aus, dass auch deren Identität noch ermittelt werden kann. Alle fünf Fahrräder, die die Diebe mitführten, waren gestohlen. Sie wurden gesichert. Die noch unbekannten Geschädigten können sich bei der Polizei Wörth melden und die Fahrräder zurückerhalten.