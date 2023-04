Die Polizei verdankt einem Zeugen die zügige Aufklärung einer Unfallflucht in Schwegenheim. Wie die Beamten mitteilen, beobachtete der Mann am Freitagvormittag gegen 11 Uhr in der Hauptstraße eine Autofahrerin, die beim Vorbeifahren an einem geparkten Fahrzeug den Außenspiegel abfuhr. „Anhand des gemerkten Teilkennzeichens konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden“, schreiben die Beamten im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.