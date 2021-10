Die Polizei berichtet von einem „besonders dreisten“ Ladendiebstahl, der sich am Dienstag in einem Supermarkt in der Robertsauer Straße in Lingenfeld ereignet hat. Dem Beamten zufolge füllte die 26 Jahre alte Diebin ihren Einkaufswagen und schob ihn dann, ohne zu bezahlen, durch eine Tür in der Gemüseabteilung auf den Parkplatz. Ein Zeuge bemerkte dies und verständigte umgehend einen Marktmitarbeiter, der die junge Frau zur Rede stellen wollte. Diese flüchtete allerdings mit ihrem Auto. Die Polizei fand sie und entdeckte in dem Fahrzeug die entwendeten Waren aus dem Supermarkt. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.