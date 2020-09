Die Supermarktkette Globus will sich einen Teil des zerschlagenen Real-Warenhausnetzes einverleiben. Globus habe sein Interesse am Erwerb von 16 Real-Märkten bekundet, sagte eine Sprecherin der Firma mit Sitz im saarländischen Sankt Wendel am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet. Globus würden alle Mitarbeiter übernehmen und zusätzliche Arbeitsplätze aufbauen, sagte die Sprecherin.

Die Metro hatte ihr defizitäres Sorgenkind Real mit seinen rund 270 Märkten im Frühjahr an den russischen Finanzinvestor SCP verkauft, der die Kette zerschlagen will. Bisher griffen Edeka und Kaufland zu und unterschrieben Kaufverträge – Kaufland soll 101 Real-Märkte bekommen und Edeka 72.

Real-Standorte gibt es in der Pfalz in Frankenthal, Germersheim, Kaiserslautern, Landau, Mutterstadt, Haßloch sowie in Ludwigshafen

Mehr zum Thema: Kaufland gibt Garantien für Real-Belegschaft