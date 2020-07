Ein Zeitungsausträger hat in der Nacht zum Dienstag, 7. Juli, einen brennenden Kleinwagen in der Hollerstraße gelöscht und somit den Brand eines Wohnhauses verhindert. Nachdem er das Feuer gemeldet hatte, konnte er es gemeinsam mit einem Nachbarn löschen – noch bevor die Rettungskräfte vor Ort waren. Wie die Polizei mitteilt, war damit die Gefahr für das angrenzende Einfamilienhaus abgewandt. Zwei Bewohner des Hauses klagten über Atemwegsbeschwerden und wurden deshalb vorsorglich ins Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.