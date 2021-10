Wird die Arbeitszeit erfasst, bringt das Vorteile für die Gesundheit von Beschäftigten.

Diese berichteten deutlich seltener über zeitliche Entgrenzung und verfügten über eine größere zeitliche Flexibilität, teilte die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) am Donnerstag in Dortmund mit. Auch die Trennung zwischen Privatleben und Beruf gelinge besser. Für ihre Analyse werteten die Arbeitsforscher Daten von rund 8400 abhängig Beschäftigten zwischen 18 und 65 Jahren aus. Beschäftigte, deren Arbeitszeit nicht erfasst werde, berichteten häufiger von überlangen Arbeitszeiten, Pausenausfall oder fehlenden Ruhezeiten, was negative Folgen für die Gesundheit haben könne. Insbesondere Beschäftigte im Homeoffice arbeiteten ohne Arbeitszeiterfassung häufig länger.