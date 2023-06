Einen besonderen „Push“ erhofft sich Marco Rose, Trainer von RB Leipzig, davon, dass Dani Olmo seinen Vertrag bei den Sachsen verlängert hat. Just in der Woche vor dem Finale des DFB-Pokals gab Leipzig die Entscheidung des Spaniers bekannt. Endspielgegner Eintracht Frankfurt hat nun nachgezogen und ebenfalls verkündet, mit einem wichtigen Spieler in die Zukunft zu gehen: Mario Götze hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert. Im vergangenen Sommer war der Weltmeister von 2014 von der PSV Eindhoven zu den Hessen gewechselt. „Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht – noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale. Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Wie sich beide Teams vor dem Finale im Berliner Olympiastadion präsentieren, lesen Sie hier.