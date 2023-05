Zu einem im wahrsten Sinne des Wortes verbissenen Streit zwischen zwei Kindern ist es am Sonntagnachmittag in einem Schnellrestaurant Am Katzenbaumerschlag in Schifferstadt gekommen. Laut Polizei schlug ein Zehnjähriger aus ungeklärten Gründen mehrfach auf einen 13-jährigen Jungen ein und biss diesen in den Unterarm. Verletzt wurde der 13-Jährige nicht. Da der Zehnjährige alleine im Restaurant war, wurde er nach Hause gebracht und dort seiner Mutter übergeben. Als er in den Streifenwagen gebracht wurde, fing er an zu weinen, schrie herum und weigerte sich weiterzulaufen, sodass er den Beamten zufolge in den Streifenwagen getragen werden musste.