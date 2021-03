Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat zehn neue Corona-Fälle registriert. Betroffen sind acht Menschen aus dem Landkreis DÜW und zwei aus der Stadt Neustadt. Unter den Infizierten sind sechs Menschen, bei denen jeweils die britische Virusvariante nachgewiesen werden konnte. Damit sind Stand Mittwochnachmittag im Kreis DÜW 69 Infektionen mit der britischen Infektion bekannt, in Neustadt sind es 27. Insgesamt sind im Kreisgebiet 154 Menschen an Covid-19 erkrankt, in Neustadt 38.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau haben sich sieben Menschen mit Corona angesteckt. Das teilt das Gesundheitsamt in Landau mit.