Immer mehr Menschen sterben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer Krebserkrankung. Im Jahr 2020 sei die Anzahl der Gestorbenen auf zehn Millionen gestiegen, teilte die WHO am Dienstag mit. Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar hieß es, dass 2018 rund 9,6 Millionen Menschen die Krankheit nicht überlebt hätten. Die Anzahl der Erkrankungen und Todesfälle werde in den nächsten Jahren weiter steigen, betonte André Ilbawi von der WHO-Abteilung für nichtübertragbare Krankheiten. Langfristig seien die wachsende Weltbevölkerung und die steigende Lebenserwartung die Hauptursachen für die weitere Ausbreitung der Krebserkrankungen, betonte Ilbawi.