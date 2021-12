Eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern schlug am Mittwochabend im Heidelberger Stadtteil Boxberg auf einen 19-Jährigen ein. Das Opfer soll bereits am Boden gelegen haben, als es die Schläge und Tritte am ganzen Körper und am Kopf trafen. Der Haupttäter schlug laut Polizei offenbar mehrfach gezielt mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Erst als drei beherzte Frauen, beschäftige eines nahegelegenen Altenheims, zu Hilfe kamen, flüchteten die Täter in Richtung Waldrand. Der schwerverletzte junge Mann war laut Polizei nicht mehr ansprechbar und musste in die Chirurgie gebracht werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die flüchtigen Täter werden so beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet. Der Haupttäter mit dem Baseballschläger soll etwa 1,70 Meter groß und süd- bis südosteuropäischen Aussehens sein. Er trug offenbar einen Vollbart und eventuell eine Lacoste-Mütze.