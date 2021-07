Der bisherige ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler ist zum neuen Intendanten des Senders gewählt worden. Himmler war der einzige verbliebene Kandidat: Zuvor hatte sich die ARD-Journalistin Tina Hassel nach zwei ergebnislosen Wahlgängen aus dem Rennen um den ZDF-Intendantenposten zurückgezogen. „Ich werde das Rennen an dieser Stelle beenden“, sagte Hassel am Freitag bei der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz. In beiden Wahlgängen hatte sie weniger Stimmen erhalten als Himmler.