Ein 26-Jähriger ist am Montag in Grünstadt einem Zaubertrick aufgesessen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe er einem unbekannten „Zauberer“ einen 5-Euro-Schein gegeben. Der Magier verbrannte den Schein vor seinen Augen. Um den Schein wieder herbeizuzaubern, verlangte er einen 20-Euro-Schein. Als der Mann dem Zauberer auch diesen Schein aushändigte, rannte er los und entkam mit dem Zug in Richtung Monsheim. Die Polizei ermittelt noch immer nach dem Täter.