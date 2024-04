Er kommt aus heiterem Himmel, und als Laie bekommt man ihn nicht weg: der Zahnschmerz. Er sucht natürlich auch bettlägerige Patienten heim. Was tun? Natürlich den Zahnarzt rufen. Doch der will nicht kommen. Und jetzt? Den heftigen Schmerz aushalten? Mit dem Krankenwagen in die Klinik? Ein Fall aus der Praxis und wie die Lösung aussieht. An einem ganz normalen Werktag wacht der 86 Jahre alte Mann wie jeden Morgen in seinem Pflegebett auf. Doch heute hat ihn weder die Sonne noch Kaffeeduft geweckt. Heute ist es ein Zahn. Der schmerzt. Und wie! Erst mal werden die Zähne gründlich geputzt. Es wird gegurgelt und genau geschaut. Doch der Schmerz bleibt. Also Anruf beim Hauszahnarzt, dessen Praxis nur 650 Meter entfernt liegt: Er möge bitte zum Hausbesuch bei dem Schmerzgeplagten vorbeikommen, weil der Mann dauerhaft im Bett liegt, höchster Pflegegrad, und auch nicht mehr mit dem Rollstuhl zur Praxis gerollt werden kann. „Wir machen keine Hausbesuche mehr“, lautet die knappe Antwort der Zahnarztassistentin am Telefon. Es folgt eine Odyssee – und am Ende steht eine klare Antwort: Der Zahnarzt darf seine immobilen Patienten nicht im Stich lassen. Hier geht’s zur gesamten Geschichte.