Bislang Unbekannte haben zwei Männern am Freitagabend ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20:45 Uhr an der Haltestelle am Berliner Platz. Durch die Schläge der mindestens zwei Täter erlitt ein 53-Jähriger Prellungen, ein 48-Jährige verlor einen Zahn. Die Täter flüchteten in einem weißen Auto. Die beiden Opfer wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat.

Hinweise bitte an die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per an E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.