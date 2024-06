Die Verwaltung weist auf falsche „Knöllchen“ hin, die aktuell im Stadtgebiet kursieren. Bei den Strafzetteln mit Zahlungsempfänger Kinderhospiz Sterntaler handele es sich um Fälschungen, teilt die Stadt mit. Optisch seien die Verwarnungen kaum von den Originalen zu unterscheiden. Beim Tatvorwurf „Sie parkten blöd“ sollte man jedoch stutzig werden. Zudem führten die Bankdaten nicht zur Stadtverwaltung Frankenthal, sondern zum Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Ein weiterer Unterschied: Bei den echten Verwarnungen ist auch die Rückseite bedruckt. Wer unsicher ist, ob ein „Knöllchen“ tatsächlich von der Stadt stammt, kann sich an die Abteilung Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst wenden unter Telefon 06233 89399 oder per E-Mail an ordnungundumwelt@frankenthal.de.

Wer freiwillig Geld an das Kinderhospiz Sterntaler spenden möchte, kann das unter folgender Kontonummer tun: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, IBAN:

DE66 5479 0000 0001 4688 47, BIC: GENODE61SPE.