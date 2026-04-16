Ein Autofahrer, der mit manipulierten Kennzeichen unterwegs war, ist am Mittwochabend in Frankenthal einer Polizeistreife in der Wormser Straße ins Netz gegangen. Laut Bericht wurden die Beamten gegen 22.45 Uhr auf den 60-Jährigen aufmerksam, weil er ohne erkennbaren Grund an seinem Auto das Warnblinklicht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass sein Wagen einen technischen Defekt habe, er aber noch weiterfahren müsse. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass an beiden Kennzeichen jeweils eine weitere Zahl händisch aufgemalt war. Die Beamten untersagten dem 60-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den Mann ein.