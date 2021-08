Mehr als drei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten auf 142 gestiegen. 16 weitere Menschen würden immer noch vermisst, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Insgesamt gab es 766 Verletzte. Nach Angaben des Sozialministeriums könnten 232 ältere Menschen, die in Einrichtungen gelebt hatten, nicht mehr zurück. Sie seien in anderen Heimen untergebracht worden.

Extreme Starkregenfälle hatten vor drei Wochen verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im rheinland-pfälzischen Ahrtal, wurden verwüstet. Auch Straßen und Brücken wurden zerstört. In Nordrhein-Westfalen gab es 47 Tote. Die Gesamtzahl der Opfer in beiden Ländern liegt damit derzeit bei 189.

Am Freitag teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit, gegen den Landrat von Ahrweiler zu ermitteln. Gegen ihn bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen.