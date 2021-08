Bei den Anschlägen am Flughafen von Kabul in Afghanistan sind mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen. Der arabische Sender Al Dschasira berichtete am Freitagmorgen von mindestens 72 toten Zivilisten. Das US-Militär meldete 13 getötete amerikanische Soldaten. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hat sich mittlerweile zu der Terrorattacke bekannt. US-Präsident Joe Biden drohte den Drahtziehern der Anschläge mit Vergeltung. Drei Attentäter mit Sprengstoffwesten und Gewehren hatten am Donnerstag eines der drei Tore des Flughafens angegriffen, vor dem Tausende Familien warteten, um mit einem Evakuierungsflug Afghanistan zu verlassen. Zahlreiche Länder haben angesichts der Sicherheitslage bereits ihre Evakuierungsflüge eingestellt, darunter Deutschland.