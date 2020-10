Aktuell gibt es 130 bestätigte positive Fälle einer Covid-19-Infektion im Landkreis Germersheim (Stand: Sonntag, 13.30 Uhr). Als genesen gelten 408 Menschen. Insgesamt haben sich im Kreis seit Ausbruch der Pandemie 547 Personen nachweislich infiziert. 9 Menschen sind gestorben. Der Landkreis bleibt in der Warnstufe Rot als Risikogebiet. Das Landesuntersuchungsamt nannte am Sonntag, Stand 10.45 Uhr, die Inzidenzzahl 63,6 gegenüber 55,8 am Freitag. Ab einer Inzidenzzahl von 50 gilt die Warnstufe Rot. Die Inzidenzzahl errechnet sich aus den Covid-19-Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner.