Bei einer Kontrolle auf der Autobahn bei Worms haben Zöllner gekühltes Bargeld entdeckt. Sie hatten nach eigenen Angaben einen Kleintransporter mit türkischem Kennzeichen anhalten lassen, dessen Fahrer ihnen versicherte: Er habe nichts dabei, was die Beamten etwas angeht. Doch dann entdeckten sie unter einer Decke im Fahrerbereich 240.000 Euro Bargeld. Und weitere 150.000 Euro fanden sie unter Käse, Fladenbrot, Knoppers-Riegeln und Giotto-Packung in einer Kühlbox. Eine Zoll-Sprecherin erläutert: Das sei eigentlich „ein typisches Rauschgiftversteck. Bargeld haben wir bisher noch nicht in einer Kühltruhe gefunden.“ Wem es gehört, hat der Fahrer nicht verraten. Der Zoll hat die Banknoten sichergestellt und ermittelt jetzt wegen Geldwäsche-Verdachts.