Yasmin Fahimi ist neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Beim DGB-Bundeskongress in Berlin wählten die 400 Delegierten die 54-Jährige am Montag zur Nachfolgerin von Reiner Hoffmann (66), der aus Altersgründen nicht mehr antrat. Die ehemalige SPD-Generalsekretärin erhielt 93,2 Prozent der Stimmen; Gegenkandidaten gab es nicht. Mit Fahimi, die der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) angehört, steht erstmals eine Frau an der Spitze des DGB mit seinen gut 5,7 Millionen Mitgliedern. Fahimi betonte in ihrer Vorstellungsrede, sie wolle sich nicht mit dem „Symbolwert dieser Entscheidung“ zufrieden geben – „ich will mehr“.