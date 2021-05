Was für eine Schnapsidee! Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil der Dürkheimer Wurstmarkt in diesem Jahr wohl wegen der Corona-Krise ausfallen muss, soll das größte Weinfest der Welt – so lautet ein offenbar ernst gemeinter Vorschlag – im nächsten Jahr zum Ausgleich um eine Woche verlängert werden. Oder am besten gleich um zwei?

Und wenn wir schon einmal dabei sind: Auch die Osterferien müssen 2021 doppelt so lange dauern. Mindestens. Denn angesichts von Kontaktsperren und „Bleiben Sie zuhause“-Geboten waren diese Corona-Ostertage ja zwar denkwürdig, unvergesslich und für viele eine ziemlich einsame Angelegenheit – aber richtige Ferien waren sie genau deshalb eben nicht.

Und sollte in diesem Jahr die Wahl der Pfälzischen und Deutschen Weinkönigin abgesagt werden müssen, dann ist es nur recht und billig, im nächsten Jahr eben jeweils zwei Königinnen zu wählen. Mindestens! Dass zusätzlich die alten Majestäten ein weiteres Jahr im Amt bleiben dürfen, versteht sich von selbst – denn es gibt ja derzeit keine Schunkelrunden, Weinmessen und tiefschürfende Verkostungen, die sie eröffnen könnten.

Mangelware: Platz im Terminkalender 2021

Das erste Pfälzer Fest, das dem Coronavirus zum Opfer fiel, war im März das Mandelblütenfest im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen gewesen. Zum Ausgleich sollte es im nächsten Jahr gleich an vier Wochenenden gefeiert werden. Obwohl: Viele hatten sich ja von der Absage nicht abhalten lassen und waren dennoch schoppen- und feierselig nach Gimmeldingen gekommen.

Das wird einer der Gründe sein, dass der Kreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt pfalzweit die höchsten Raten an Infizierten pro 10.000 Einwohner aufweisen. Also zur Strafe: Kein Mandelblütenfest im nächsten Jahr. Denn irgendwo muss im Terminkalender 2021 ja der Platz geschaffen werden für all die anderen ausgefallenen Feste und Feiern, die nun nachgeholt werden müssen. Doppelt und dreifach.

Die Coronakrise wird den Tourismus in der Pfalz beuteln

Wer so plant und denkt, der geht davon aus, dass die Zeit nach der Corona-Krise so sein wird wie davor. Doch das ist wohl Wunschdenken. Kurzarbeit, Einkommens- und gar Jobverluste werden die Konsumbereitschaft bremsen. Vermutlich länger, als die Festveranstalter sich das vorstellen möchten. Der gesamte Tourismus in der Pfalz wird die Folgen im Nachhinein noch lange spüren, die Buchungen für Kurz- und Wanderurlaube dürften weit unter das Niveau der Vorjahre fallen.

Was kommen mus: Nachdenken über Prioritäten

Die Corona-Krise geht an die Substanz, auch an die Werte und die Prioritäten. Früher bei seinem Vater habe die Rangfolge gelautet: Erst die Arbeit, dann die Familie, dann die Freizeit, sagte dieser Woche ein mittelständischer Geschäftsmann aus der Westpfalz. Das habe sich dann über die Jahrzehnte verschoben, vor Corona hätten viele nach der Devise gelebt und gehandelt: Freizeit, Freizeit, Freizeit, dann Familie, danach erst die Arbeit. „Das wäre vielleicht auch ohne Corona nicht mehr lange gut gegangen“, meint der Geschäftsmann.

So oder so. Diese Pandemie und ihre Folgen stellt eine Zeitenwende dar. Ein Appell an uns, all das, was wichtig ist im Leben, vielleicht neu zu sortieren. Ein verlängerter Wurstmarkt, Dauer-Mandelblütenfest oder doppelte Ferien gehören für mich dabei nicht an die erste Stelle.