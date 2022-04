„Habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue“

Sänger Xavier Naidoo hat in einer Videobotschaft auf Youtube zugegeben, sich in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben. Zum Artikel

Ein Youtube-Video im Reue-Modus wird nicht genügen, um wieder glaubhaft zu sein, kommentiert dazu RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Schlick. Naidoo könne aber zum Vorbild werden. Zum Kommentar

So sparen Sie beim Einkauf von Lebensmitteln

Wir können zwar nicht auf den Einkauf von Lebensmittel verzichten. Aber gegen steigende Preise lässt sich sehr wohl einiges tun. Zum Artikel

Spritpreise: Diesel wieder über zwei Euro

Nachdem sich die Lage an der Zapfsäule zuletzt deutlich entspannt hatte, haben Diesel und Benzin der Sorte E10 wieder kräftig angezogen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Zum Artikel

FCK muss auf Kevin Kraus verzichten

Der DFB hat Kevin Kraus nach seiner Roten Karte gegen Saarbrücken für zwei Spiele gesperrt. Zum Artikel

Knappes Grundwasser: Landwirtschaft Teil des Problems

Es ist trocken. Seit Jahren. Die Grundwasserpegel sinken. Der Grundwasserexperte Hans Jürgen Hahn spricht im Interview mit Falk Reimer über die Folgen der Knappheit, über die Qualität des Trinkwassers und was wir ändern müssen. Zum Artikel

Milliarden-Förderung sofort ausgeschöpft

Es dauerte nur wenige Stunden, dann waren die am Mittwoch wieder freigegebenen Fördermittel für energieeffiziente Neubauten nach dem Standard EH40 „komplett ausgeschöpft“. Zum Artikel

Die Grünen sind schon lange keine Pazifisten mehr

Was ist nur mit den Grünen los? Beim Ukraine-Krieg gehört ihr Spitzenpersonal zu den Befürwortern eines härteren Kurses gegen Moskau. Doch wer so fragt, hat einiges vergessen oder nicht mitbekommen. Zum Kommentar

Schaukeln ohne Barrieren

In Herxheim gibt es seit kurzem im Park Am Haus der Begegnung eine sogenannte Inklusionsschaukel. Damit ist sie die erst zweite ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

SEK-Einsatz eskaliert

Ein Polizeieinsatz in Baden-Württemberg eskaliert. Es fallen Schüsse, ein Haus brennt. Ein SEK-Beamter wird verletzt. Zum Artikel

Daniel Hanslik: Im Schatten des Stars

Bejubelt und besungen werden beim 1. FC Kaiserslautern meist andere, dennoch besitzt Daniel Hanslik einen hohen Wert für Team und Erfolgsbilanz. Der Offensivspieler ist besonders gut in Dingen, die sich nicht in Statistiken widerspiegeln. Zum Artikel