Auch wenn der Baum deshalb eingehen könnte: Ein Mann aus Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) darf die Wurzeln einer Fichte kappen, die auf dem Nachbargrundstück steht und mit ihrem Geflecht bis auf sein Areal vorgedrungen ist. Das hat das Frankenthaler Landgericht jetzt endgültig entschieden und sich dabei auf den Bundesgerichtshof berufen. Der hat erst im Juni geurteilt: Wenn überhängende Äste einen Nachbarn belästigen, darf er sie normalerweise absäbeln lassen – auch wenn deshalb die ganze Pflanze eingehen könnte. Die Pfälzer Richter wiederum meinen: Was im Luftraum gilt, muss auch am Boden gelten. Aber sie haben dem Nachbarn aufgegeben, es bei der Fichten-Abwehr nicht zu übertreiben. Was er nun beachten muss, steht hier.