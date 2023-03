Landfrau Ulrike Meisel verrät uns ihr Rezept für einen leckeren Wurstsalat mit Bratkartoffeln. Das Gericht ist schnell zubereitet und darüber hinaus auch sehr preiswert in der Zubereitung.

Zutaten:

250 g Fleischwurst am Stück

1 roter Apfel

1 rote Zwiebel

3 Essig/Saure-Gurken

100 g Mais (aus der Dose)

½ Bund Schnittlauch

1 TL Senf

2 EL Essig

Ca. 50 ml Gurkenaufguß/-einlegebrühe

Öl

Salz

Pfeffer

Circa 600 g Pellkartoffeln, gekocht

1 kleine helle Zwiebel

Zubereitung:

Für den Wurstsalat die Fleischwurst von der Pelle befreien, den Apfel waschen, vierteln und entkernen, die rote Zwiebel schälen und den Schnittlauch waschen.

Fleischwurst, Apfel und Essiggurken in gleichmäßige Würfel (ca. 0,5-1 cm), Zwiebel in kleine Würfel und Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Alles zusammen mit dem Mais in eine Schüssel geben.

Für das Salatdressing Senf, Essig, Gurkenbrühe, 2 EL Öl, 1/2 TL Salz und Pfeffer verrühren. Salatsoße über die Wurstsalatzutaten geben und gut durchmischen.

Für die Bratkartoffeln die gekochten Pellkartoffeln schälen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Die helle Zwiebel schälen und würfeln.

Ausreichend Öl in einer großen Bratpfanne erhitzen, die Kartoffelscheiben hineingeben, von einer Seite bräunen lassen, wenden und nun die Zwiebelwürfel zugeben. Wenn die Kartoffeln ausrechend gebraten sind mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Wurstsalat noch einmal durchmischen und zusammen mit den Bratkartoffeln servieren.

Tipp:

Statt frisch gekochte Pellkartoffeln können auch solche vom Vortag oder Reste von anderen gekochten Kartoffeln genommen werden.

Der Wurstsalat kann am Vortag zubereitet werden und eignet sich ebenfalls gut für ein Picknick, für mit zur Arbeit ...

Statt Pellkartoffeln schmeckt auch frisches oder älteres, aufgetoastetes Bauernbrot zum Wurstsalat.

Wer den Wurstsalat eher in Streifen mag, schneidet die Fleischwurst entsprechend oder nimmt Schinkenwurt/Lyoner. Hier dann bitte den Apfel und die Gurke in Stifte und die rote Zwiebel vierteln und in feine Scheiben schneiden.