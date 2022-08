Es ist eine der spannendesten Fragen vor dem Wurstmarkt, der am 9. September erstmals seit 2019 wieder gefeiert wird: Wie viel kostet die Schorle? Denn die Preissteigerungen für Energie oder Glas gehen auch an der Weinbranche nicht spurlos vorbei. Wie eine RHEINPFALZ-Umfrage ergab, liegt der Preis für die Riesling-Schorle bei den meisten Ausschankstellen in den Schubkärchlern oder im Weindorf bei fünf Euro. 2019 hatte der halbe Liter überwiegend 4,50 Euro gekostet. Wie der Preisanstieg begründet wird und was eine Schorle in den beiden Festzelten kostet, steht im ausführlichen Bericht.