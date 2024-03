Wer in diesem Jahr auf dem Stadtfest oder dem Wurstmarkt eine Schorle oder einen Wein trinkt, muss mehr Geld für das Glaspfand bereithalten. Das Pfand steigt von derzeit drei auf vier Euro. Entsprechende Überlegungen habe es bereits im vergangenen Jahr gegeben, sagte Marcus Brill, Chef des Organisationsteams, am Mittwoch im Wurstmarkt- und Festausschuss. Warum Besucher tiefer in die Tasche greifen müssen, lesen Sie hier.