Wurstmarkt 2022: Bürgermeister Glogger „sehr optimistisch“

Wird in diesem Jahr nach zwei Jahren Zwangspause wieder Wurstmarkt gefeiert? Der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) ist nach den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen „sehr optimistisch“. Zum Artikel

Sturmgefahr: Wälder bis einschließlich Montag meiden

In der Nacht zum Donnerstag ist Sturm „Ylenia“ über die Pfalz hinweggefegt. Während es im Norden Deutschlands teils heftige Schäden gab, ist die Region vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Mit „Zeynep“ steht nun allerdings schon das nächste Tief vor der Tür. Zum Artikel

Staatsschutz ermittelt wegen Hitlergruß

Nach dem eine mutmaßlich der Querdenker-Szene zuzurechnende Frau am Dienstagabend im St. Ingberter Stadtrat am Dienstagabend den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken die Ermittlungen aufgenommen. Zum Artikel

Verkehrsbilanz 2021: Mehr Unfälle im Drogenrausch

Die Verkehrssicherheit auf den Pfälzer Straßen verbessert sich immer weiter. Doch ein Trend trübt das Bild: Die Anzahl der Drogen-Unfälle steigt beständig, in der Westpfalz ist sie 2021 gar um 47,8 Prozent gewachsen. Setzen sich tatsächlich mehr Menschen unter Rauschgift-Einfluss hinters Lenkrad, oder ist die Polizei einfach wachsamer? Zum Artikel

Gemeinde geht gegen Tauben vor

Zu viele Tauben, darüber gibt es Beschwerden. Bereits vor drei Jahren hat die Kreisverwaltung die Ortsgemeinde Römerberg zum Handeln aufgefordert: Die Anzahl der Tauben in den drei Ortsteilen müsse reduziert werden. Zum Artikel

Hohe Infektionszahlen: Besuchsverbot am Pfalzklinikum

Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat das Pfalzklinikum an den Standorten Klingenmünster und Rockenhausen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Zum Artikel

Wie man mit dem E-Auto Geld verdient

Wer ein Auto, einen Roller oder ein Nutzfahrzeug mit E-Antrieb besitzt, hilft mit, das Klima zu schützen. Denn damit werden Treibhausgase vermieden. Seit diesem Jahr können auch Privatleute dafür mehrere hundert Euro pro Jahr extra erhalten. Zum Artikel

Gebäudesanierung: Zuschussanträge wieder möglich

Die im Januar gestoppten Zuschüsse der staatlichen KfW-Bank für die energetische Gebäudesanierung können ab kommender Woche wieder beantragt werden. Zum Artikel

Derby-Doppel-Interview mit Marc Schnatterer und Mike Wunderlich

Marc Schnatterer (36) vom SV Waldhof und Mike Wunderlich (35) vom 1. FC Kaiserslautern sind Führungsspieler und für die Dritte Liga außergewöhnlich gute Fußballer. Am Sonntag um 14 Uhr treffen sich SVW und FCK in Mannheim zum Derby. Zum Artikel