Das Fahrgeschäft „Hot Shot“ darf am Freitag voraussichtlich den Betrieb auf dem Wurstmarkt aufnehmen. Vergangene Woche hatte der Tüv noch keine Erlaubnis für die Inbetriebnahme erteilt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hatte der Betreiber nicht den erforderlichen Nachweis vorlegen können, dass die angebrachten Bungee-Seile für das Fahrgeschäft geeignet und sicher sind. Diese Nachweise müssen vom Tüv geprüft werden. Erst danach kann die Freigabe des Betriebs durch die Untere Bauaufsichtsbehörde beim Kreis erfolgen.

Wie der Betreiber mitteilte, habe er beim Tüv mittlerweile die notwendigen Unterlagen des italienischen Herstellers der Seile eingereicht. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag. Von der Kreisverwaltung hieß es, dass es laut Tüv „alles sehr gut aussehe“. Das Fahrgeschäft könne voraussichtlich am Freitag starten. Das endgültige Okay stand am Donnerstag aber noch aus.