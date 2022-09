Wurstmarkt: Feuerwerk findet statt

Bei der Wurstmarkt-Pressekonferenz Ende August hatte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) die beiden Höhenfeuerwerke wegen der Dürre noch unter Vorbehalt gestellt. Nun ist klar, dass sie gezündet werden. Zum Artikel

Literarischer Frühschoppen

Er ist längst eine Institution auf dem Wurstmarkt: der Literarische Frühschoppen. Der Rückblick in Bild, Video und Text im Liveblog

Die Pandemie und der Wurstmarkt

Im Wurstmarkt-Fieber sind die Gedanken coronafrei. Doch völlig hat sich die Pandemie noch nicht verabschiedet. Welche Auswirkungen die Pandemie auf den Wurstmarkt hat. Zum Artikel

Ein Bankraub in weniger als fünf Minuten

Immer häufiger werden auch in der Pfalz Geldautomaten aufgesprengt. Die Explosionen laut sind, die Täter schwer zu fassen. Denn sie sind blitzschnell wieder weg. Und sie passen ihre Methoden an die Sicherheitstechnik der Banken an. Zum Artikel

BASF ehrt 3000 Jubilare

Die BASF hat sich nach zwei Jahren Pause wieder bei ihren Jubilaren bedankt. Knapp 3000 Männer und Frauen arbeiten seit 25, 40 und 50 Jahren bei der „Anilin“ und erhielten dafür einen unvergesslichen Abend in der SAP-Arena, die dafür kurzerhand in „BASF-Arena“ umgetauft worden war. Zum Artikel

Wie Heimspiele des FCK auf den Blutdruck wirken

Das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98 ist nichts für schwache Nerven. Mike Wunderlich steht erstmals nicht in der Startelf. Nach seiner Einwechslung unterstreicht er seinen Wert für die Mannschaft. Zum Artikel

„Geschenke“ am Straßenrand eigentlich verboten

Immer häufiger sieht man Kisten mit dem Schild „zu verschenken“ auf den Gehwegen. Gefüllt mit Büchern, CDs oder Spielzeug. Eine Art Börse für ungewollte Dinge. Dabei ist das Abstellen eigentlich verboten. Zum Artikel

Südpfälzer Unternehmen auf der Suche nach günstiger Energie

Gerade hat das Emaillierwerk in Bellheim die vorzeitige Kündigung des Stromvertrags auf den Tisch bekommen. Der Lieferant konnte die vereinbarten Preise nicht mehr halten. Ein Besuch bei energieintensiven Unternehmen in der Südpfalz, die mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben. Zum Artikel

Warum der Tod von Queen Elisabeth II. so sehr bewegt

Der Tod von Queen Elisabeth II. hat am Donnerstag die ganze Welt überrascht. Britin Dawn Payne, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wells ist zurzeit zu Gast in Bad Dürkheim. Im Gespräch mit Jens Lepthien erzählt sie, warum der bevorstehende Monarchenwechsel die Menschen so sehr bewegt. Zum Artikel

Gesuchter nach 20 Jahren von Polizei gefasst

Die Bundespolizei hat in Rheinland-Pfalz einen 42-jährigen Verdächtigen festgenommen, der seit 20 Jahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts gesucht wird. Zum Artikel