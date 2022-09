Wie feiert man richtig Wurstmarkt?

Nach zwei Jahren ohne Wurstmarkt gibt es womöglich Unsicherheit darüber, wie man sich noch einmal auf dem Fest der Feste stilsicher bewegt. Und etwas Hintergrundwissen kann auch eingefleischten Wurstmarktgängern nicht schaden. Zum Artikel

Streckbetrieb und Strompreissenkung: Fragen und Antworten zu den letzten deutschen AKWs

Der Streit darüber, wie die Zukunft der letzten drei Atommeiler aussehen soll, ist in vollem Gange. Berlin-Korrespondent Winfried Folz erklärt, ob der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke den Strompreis senken kann und was der sogenannte Streckbetrieb ist. Zum Artikel

„Bitte keine Hamsterkäufe“: Förster sorgen sich um Brennholzmangel Viele Menschen setzen wegen der steigenden Energiepreise auf Brennholz. Und das wird knapp und teuer – obwohl es genauso viel gibt wie immer, wie zwei Pfälzer Förster berichten. Zum Artikel

Pfälzer Wetter: Jetzt kommen der Regen und die Kälte „Es liegt ein teils extrem zu trockener und weit überdurchschnittlich heißer Sommer hinter uns“, sagt Christian Müller, Leiter des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer. Nach der Hitze zu Wochenbeginn wird es nun schrittweise immer kühler. Zum Artikel Probleme mit dem Glasfaserausbau: Schnelles Internet – irgendwann Die Pfalz soll flächendeckend schnelle Internet-Zugänge per Glasfaser bekommen. Dafür müssen an vielen Stellen Straßen und Gehwege aufgerissen werden. Oft werden die Arbeiten nicht ordentlich ausgeführt. Doch das ist nur eines der Probleme. Zum Artikel

BASF: Produktionsverlagerung nach Antwerpen kaum möglich „Eigentlich müsste es ,Belgische“ statt ,Badische Anilin- und Sodafabrik“ heißen“, scherzt der belgische Standortchef in einwandfreiem Deutsch, als er am Montag eine Delegation aus Rheinland-Pfalz über das Werksgelände führt. Wie in Ludwigshafen gibt es auch hier einen Steamcracker. Doch der belgische Standort unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Pfälzer. Zum Artikel

Die Frau, die ihre Energie selbst erzeugt Claudia Klingner-Kaufmann aus Elmstein-Appenthal sieht nicht so aus, aber sie ist eine Rebellin. Eine Klimaschutz-Aktivistin, ohne dass sie sich auf Straßen oder an Bilderrahmen festklebt. Sie will Energiesparen auch als persönliche Kriegserklärung an Putin verstanden wissen. Duschtipps von Robert Habeck braucht sie nicht. Zum Artikel Pfälzer Stadt mit landesweit zweitniedrigster Inzidenz Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 2.539 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel