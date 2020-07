Die Personalplanungen des 1. FC Kaiserslautern für die kommende Saison in der dritten deutschen Fußball-Liga haben einen Dämpfer erhalten. Abwehrspieler Sebastian Mai wechselt nicht in die Pfalz, er bevorzugt einen Transfer vom Halleschen FC zu Dynamo Dresden. Der 26-Jährige, der schon einmal für die Sachsen spielte und aus Dresden stammt, unterzeichnete einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022. Mit 1,95 Metern Gardemaß gilt Mai im Defensivzentrum als Fels in der Brandung bei eigenen und gegnerischen Standards. Mai gilt als Allrounder und Führungsspieler. In Halle spielte er auch im Mittelfeld, bisweilen sogar im Sturm.