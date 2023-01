Rund drei Wochen nach seiner Vertragsauflösung beim 1. FC Kaiserslautern und der Rückkehr zu Drittligist FC Viktoria Köln hat Mike Wunderlich seinen Ex-Klub gerühmt. In einem Interview mit „Reviersport“ sagte der 36-jährige Mittelfeldspieler, er gönne den Roten Teufeln den Durchmarsch in die Bundesliga von ganzem Herzen. „Ich habe dort eine geile Zeit verbracht. Ich habe Jungs kennengelernt, die zu echten Freunden wurden. Dieser Verein ist der Wahnsinn“, sagte Wunderlich: „Wenn ich nur an den Aufstieg denke – unglaublich. Das haben manche Vereine nicht erlebt, wenn sie deutscher Meister wurden.“ Kaiserslautern sei vom FCK besessen. „Eine super Stadt mit einem fantastischen Klub, der die Bundesliga verdient hat. Oder besser gesagt: Die Bundesliga hat Kaiserslautern verdient!“

Wunderlich war im Sommer 2021 nach Kaiserslautern gekommen und hatte großen Anteil am Aufstieg in die Zweite Liga verbucht. Da er nach der Verpflichtung von Philipp Klement seinen Stammplatz einbüßte, im vermutlich letzten halben Jahr seinen Laufbahn aber spielen wollte, schloss er sich der Viktoria an. Dort war er vor seiner Kaiserslauterer Zeit elf Jahre aktiv gewesen.