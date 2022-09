Der Nachlass des früheren Fußballers des 1. FC Kaiserslautern, Horst Eckel, soll versteigert werden. Das Erbe des am 3. Dezember 2021 verstorbenen Fußball-Weltmeisters von 1954 soll am 9. November laut einem Auktionshaus aus Kassel, das sich auf Sport-Erinnerungsstücke spezialisiert hat, möglichst im Paket für 280.000 Euro versteigert werden. Sollte sich dafür kein Käufer finden, werden die Exponate dann am 18. und 19. November in Mannheim einzeln versteigert.

Die Sammlung besteht aus über 500 Einzelstücken. Die Prunkstücke dieser Sammlung sind die vollständige Sportkleidung, die Horst Eckel im WM-Endspiel trug: Trikot, Hose, Stutzen und Fußballschuhe. Außerdem gehört die Fifa-Siegermedaille aus Gold für die Weltmeister 1954 dazu. Davon wurden nur 13 Exemplare ausgegeben.

