Überraschend hat der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU), 68, seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Er will zum Januar 2027 in den Ruhestand gehen – ein halbes Jahr früher, als seine reguläre Amtszeit enden würde. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Mittwoch hat er zuvor den Stadtrat über diesen Schritt informiert. Genaue Gründe gab Kessel, der im Juli 2019 die Nachfolge von Michael Kissel (SPD) angetreten hatte, nicht an. Grundlage für den vorzeitigen Rückzug sei das Landesbeamtengesetz, nach dem sich Kommunalbeamte auf Zeit nach Vollendung des 65. Lebensjahrs auf Antrag in den Ruhestand aus Altersgründen versetzen lassen können, schreibt die Stadt.

Der CDU-Politiker hatte sich 2018 in einer Stichwahl gegen den SPD-Mann Kissel durchgesetzt und nach 32 Jahren die SPD-Regentschaft im Wormser Rathaus beendet. Am 13. September soll nun laut Verwaltung die Oberbürgermeisterwahl stattfinden.