[Aktualisiert 16:06] Auf dem Flugplatz Worms ist gegen 14.20 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Brand geraten. Laut Polizei ist dabei eine Person ums Leben gekommen. Weitere Personen sollen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht an Bord gewesen sein. Nach Angaben der Stadt Worms als Vertreterin des Betreibers, der Flugplatz GmbH, ist der Absturz beim Start passiert. Nach RHEINPFALZ-Informationen hängt das Flugzeug in einem Baum nahe des Flughafens. Es handle sich um ein Ultraleichtflugzeug des Typs Comco Ikarus C42. Der Brand ist laut Polizei mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht worden. Wie es zu dem Absturz kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Worms.

