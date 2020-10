Verdienter Heimerfolg im Top-Duell der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd: Wormatia Worms schlug am Sonntagnachmittag den FC Arminia Ludwigshafen 3:0 (2:0). Die nominelle Spitzenpartie hielt zumindest spielerisch nicht ganz, was die Tabellenplätze eins und zwei vorher versprochen hatten. Wormatia konnte gegen kompakte Arminen bisweilen nur bedächtig aufbauen. Trotzdem setzten sich die Rheinhessen bald in der FCA-Hälfte fest.

Torjäger Jan Dahlke legte ab auf Luca Graciotti – der volley zum 1:0 traf (31.). Und Rückkehrer Kevin Urban im FCA-Kasten rettete in höchster Not gegen den freien Aaron Asamoah (33.). Keine Chance aber hatte der Ex-Wormate gegen einen Kopfball von Jean-Yves M’voto, der nach einem Freistoß zum 2:0 traf (45.+2). „Zu viel Respekt“ kritisierte Gästecoach Ralf Gimmy bei seinem Team, vor allem in Halbzeit eins – „entscheidend aber war letztlich die hohe Qualität des Gegners.“ Die Arminia hätte es direkt nach Wiederbeginn noch mal spannend machen können, Marcel Höhn aber hielt aus spitzem Winkel drüber (47.). Und später klärte Lennart Grimmer vor dem einschussbereiten Marc Ehmann (60.).

Wormatia-Trainer Glibo erfreut

Ansonsten war allerdings gegen spielbestimmende Wormaten vor allem der Gästeschlussmann gefragt – und fast immer auf dem Posten (68., 69., 74., 89.). „Trotzdem sind die uns eigentlich bekannten Stärken des Gegners durchgekommen“, konstatierte Kevin Urban. Grimmer scheiterte noch an ihm – Dahlke aber grätschte durch Adrian Malburgs Beine den Ball zum 3:0 ins Netz (77.). Und der eingewechselte Noel Eichinger traf zudem den Pfosten (86.). „Wenn du 3:0 gewinnst, kannst du nicht viel falsch gemacht haben“, freute Wormatia-Coach Kristjan Glibo sich vor allem darüber, in dem „teilweisen Abnutzungskampf nix groß zugelassen“ zu haben.