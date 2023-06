Die Imker freuen sich, ein Schiff verhakt sich und ein Landauer Club entschuldigt sich: Die Nachrichten am Mittwoch.

Von falschem und echtem Honig

Die Pfalz ist ein Honigland: Dort wird die süße Bienennahrung in besonders guter Qualität geerntet – auch diesen Frühsommer. Die Zufriedenheit der Imker wird überschattet von einer Zunahme minderwertigen, gefälschten Honigs. Doch es gibt Wege, diesen zu vermeiden. Zum Artikel

Schiff hängt an Rheinbrücke fest

Ein rheinabwärts fahrender Schubverband ist am Mittwochnachmittag an der Straßenbrücke Wörth/Karlsruhe hängen geblieben. Seitdem ruht der Schiffsverkehr. Jetzt stellt sich die Frage, wie der Rhein wieder frei zu bekommen ist. Zum Artikel

Ärger um „Russische Nacht“ eines Landauer Clubs

„Denn wer weiß besser als die Russen, wie man feiert?“ Das fragt ein Landauer Club in einer Einladung zu einer Russian Night. Die Empörung ist groß. Der Club reagiert schnell, der Geschäftsführer entschuldigt sich. Zum Artikel

Wenn das Geld nicht mehr reicht

Die gestiegenen Lebenshaltungskosten machen sich auch bei den Schuldnerberatungsstellen der Diakonie und Caritas in der Pfalz bemerkbar. Der Beratungsbedarf ist groß und mehr Menschen nehmen Geld auf. Zum Artikel

Kommentar: Endlich ein Untersuchungsausschuss

Neonazis zündeten am 19. September 1991 ein Asylbewerberheim in Saarlouis an. Samuel Kofi Yeboah starb dabei auf grausame Weise. Fast 32 Jahre danach beginnt die Aufarbeitung. Endlich, kommentiert RHEINPFALZ-Redakteur Georg Altherr. Zum Artikel

Neue E-Mail-Betrugs-Masche

Auf den ersten Blick wirkt die E-Mail amtlich: links oben das Wappen der Bundespolizei, rechts das von Europol. Kriminelle verschicken derzeit gefälschte Mails in Massen. Empfängerin war auch eine Frau aus Deidesheim. Was steckt dahinter? Zum Artikel

Steuern sparen mit dem Notrufpiepser

Hausnotrufsysteme geben älteren Menschen die Sicherheit, schnell Hilfe in Notlagen zu bekommen – sie kosten aber eine Stange Geld. Da ist gut zu wissen: Wer einen Vertrag abschließt, kann unter Umständen seine Steuerlast mindern. Allerdings kommt es aufs Kleingedruckte an. Zum Artikel

Hoffnung für „Titanic“-Abenteurer

Gerade schwanden die Aussichten, die vermissten Tauchboot-Insassen zu finden. Da meldet die US-Küstenwache ein Geräusch. Weiteres Spezialgerät soll zum Einsatz kommen. Aber Experten sind skeptisch. Zum Artikel

Erneut Hunderte Heuballen in Brand gesteckt

Auf einer Wiese in der Westpfalz wurden in der Nacht auf Mittwoch etwa 400 Heuballen angezündet. „Was haben solche Leute nur im Kopf?!“, fragt sich der Wehrleiter. Zum Artikel

Wieslauterbahn: Bis September ist der Betrieb noch sichergestellt

Bis September werden auf der Strecke der Wieslauterbahn Züge verkehren. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Denn nach aktuellem Stand gibt es dann keinen Betreiber mehr für die Bahnstrecke, wenn deren Sanierung nicht gesichert ist. Zum Artikel

Bei Anbieterwechsel noch mehr sparen

Senkt der Energieversorger die Strom- oder Gaspreise, ist laut Netzagentur wie bei einer Erhöhung eine Sonderkündigung möglich. Dann kann man zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Die Verbraucherzentrale sieht dabei allerdings ein gewisses rechtliches Restrisiko. Wichtige Fragen und Antworten. Zum Artikel

So bereiten Sie ihr Haus auf Starkregen vor

Zum Sommer gehören Unwetter und oft auch Starkregen. So kann man bei einer Wetterwarnung das Gebäude und sich selbst besser schützen. Zum Artikel

So schützen Sie sich vor Betrügern bei „Kleinanzeigen“

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt vor Betrügern, die auf dem Onlineflohmarkt „Ebay Kleinanzeigen“ ihr Unwesen treiben. Geschädigte können dabei um mehrere Tausend Euro erleichtert werden. Zum Artikel