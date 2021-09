Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind das Klassentreffen der Tennisszene. Während sich auf den Plätzen des BASF TC in Ludwigshafen die aktuellen Jahrgänge der Altersklassen U13, U14 und U16 ihren Meister ausspielen, treffen sich am Rand seit vielen Jahren immer wieder die gleichen Gesichter.

Entspannt mit einer Tasse Cappuccino schlenderte Daniel Steinbrenner über die Anlage an der Weiherstraße. Der Trainer des Deutschen Mannschaftsmeisters TK Grün-Weiss Mannheim kam immer nur wenige Schritte vorwärts, plauderte hier mit Landestrainern, dort mit Bundestrainerin Claudia Kohde-Kilsch und ließ hin und wieder die Augen über die Plätze schweifen. „Ich habe hier von unserem Verein nur Tom Siebold am Start“, sagte Steinbrenner. Der Youngster in der Altersklasse U14 zählt nicht zum Favoritenkreis. Umso mehr Zeit für den Trainer, auch den anderen Nachwuchs der Region unter die Lupe zu nehmen. Noah Zeiger vom TC Weinheim zum Beispiel, oder auch Alex Bergomi vom Heidelberger TC. „Die Region hält eben zusammen“, sagte Steinbrenner lachend, der sich außerdem schon auf die Bundesliga freut, in der BASF TC und Grün-Weiss Mannheim im kommenden Jahr direkt aufeinandertreffen: „Das wird sicher toll.“

Bon Lou Karstens siegt glatt

Aber der BASF TC habe nicht nur für die Bundesliga eine tolle Anlage. „Für diese Meisterschaft ist es hier einfach optimal“, so der Mannheimer mit einem Blick über die 23 Plätze, die seit Dienstag bis Donnerstag praktisch bis zum letzten Sonnenstrahl dauerbelegt sind. Eine Ansicht, die Steinbrenner ganz offensichtlich mit den Verantwortlichen des Deutschen Tennisbundes teilt, die mittlerweile im 26. Jahr die Meisterschaft nach Ludwigshafen vergeben haben.

Bon Lou Karstens vom BASF TC benötigte immerhin nicht ganz bis zum Sonnenuntergang für seinen 6:2, 6:2-Sieg gegen Dennis Wiebe vom TC Alsfeld. Ein gelungener Auftakt für den Mitfavoriten in der Altersklasse U16. Seine Teamkollegin Charlotte Keitel stand da noch immer auf dem Platz, tat sich bei ihrem Turnierauftakt gegen Angelina Flachs deutlich schwerer.

Neuer Modus in Runde 1

Zumindest bis zum Donnerstag sind alle noch voller Hoffnungen, denn bis dahin bleiben die sechs Einzel-Felder vollzählig. Mit dem neuen Modus von Vierergruppen in Runde eins haben alle Teilnehmer drei Spiele garantiert. Mehr Zeit für die Trainer, Spieler zu beobachten – und deshalb auch mehr Gelegenheit für Smalltalk alter Bekannter zwischen den Tennisplätzen.