Woolworth kommt nach Speyer. Zur im März verkündeten Ansiedlung des Kaufhauses gibt es inzwischen konkrete Pläne. Das Unternehmen ist sich mit Vermieter Peter Bödeker einig, den Einzelhandelsstandort Speyer voranbringen zu können. Der Vertrag ist längst geschlossen. Das Bö-Familienschuhhaus in der Gilgenstraße werde wohl Ende des Jahres schließen, um 2025 in einem Neubau in der Auestraße neu zu entstehen. Woolworth könne ab Januar in die ehemaligen Bö-Räume und diese nach vier bis sechs Wochen Einrichtungszeit Ende Februar oder Anfang März eröffnen.

Was die Kunden im neuen Geschäft erwartet, lesen Sie hier.