Mit einer stark blutenden Wunde am Kopf ist ein 22-Jähriger aus Dudenhofen am Freitag im Woogbachtal in Speyer gefunden worden. Laut Polizei entdeckte ein Spaziergänger den Verletzten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 22-Jährige versucht hatte, sein Fahrrad über die dortigen Treppen in Richtung Woogbachtal zu schieben und am Ende der Stufen aus noch unbekannten Gründen stürzte. Das Unfallopfer wurde zunächst notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Ludwigshafen geflogen.