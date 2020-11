Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in der zweiten Wochenhälfte wechselhaft. Am Mittwoch bleibt es noch trocken und freundlich, im Tagesverlauf zeigt sich oft die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es aber ungemütlich: Eine Kaltfront bringt viele Wolken, schauerartigen Regen und einzelne Windböen mit sich. Es kühlt auf 8 bis 4 Grad ab.

Am Donnerstag lockert es den Angaben nach zunächst auf. Bei bis zu 12 Grad seien ab der Mittagszeit aber vermehrt Schauer möglich. In der Nacht zum Freitag kann der Regen dann zum Teil auch mit Schnee vermischt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad. Auch am Freitag bleibt es bei Temperaturen von bis zu 8 Grad wechselhaft. Wie auch am Samstag sind vereinzelte Schauer möglich.