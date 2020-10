Zum Sonntag wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft. Während vor allem im Süden die Sonne scheine, könne es im Norden zu Schauern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Auch zum Wochenstart bleibt das Wetter in den Bundesländern durchwachsen. Am Montag wird es laut Vorhersage bewölkt, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht ziehen dann vermehrt Wolken auf. Am Dienstag wird es zeitweise heiter, laut DWD soll es aber regnen. Die Temperaturen steigen nicht über 15 Grad.