Die Fotofalle, die am Sonntag nach dem Schafsriss im Diemersteiner Tal in Frankenstein aufgebaut worden war, hat ein erstes Bild geliefert: Luchskuder Alfi ist darauf zu sehen, wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt mitteilt. Ob er allerdings am Wochenende auch das Schaf getötet und daran gefressen hat, ist noch unklar. Die Auswertung der DNA-Abstriche des toten Nutztiers dauere noch an.

Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass der Luchs der Jäger war, steigt. Dafür sprechen laut Julian Sandrini vom Kluwo, der den Schafskadaver am Wochenende begutachtet hatte, die Fraßspuren. Zum einen sei der Kehlbiss nicht so massiv gewesen, wie es bei einem Wolf zu erwarten wäre, zum anderen sei das Schaf von hinten her angefressen worden. Das sei die klassische Vorgehensweise von Luchsen. Wölfe hingegen würden oftmals zuerst den Bauch aufreißen, um die inneren Organe zu fressen. Das sei in Frankenstein jedoch nicht der Fall gewesen. Zudem sei es nicht ungewöhnlich, dass ein Luchs immer wieder zu seiner erlegten Beute zurückkehre. Rund fünf Tage könne der Karnivor an einem solch mittelgroßen Wiederkäuer fressen.

Für die Weidetierhalter in Frankenstein bedeute der Luchsnachweis auf jeden Fall, dass nun Fördergelder für Herdenschutzmaßnahmen wie elektrifizierte Zäune beantragt werden könnten, hält Sandrini fest. Außerdem sei ein finanzieller Ausgleich für das Schaf möglich.