Schlimme Befürchtungen am Donnerstagabend: Kurz vor 21 Uhr ist die Feuerwehr in Richtung Wolfsburg ausgerückt. Wie die Wehr mitteilt, hatte eine Bürgerin von der Gipserstraße aus zur Burg geschaut und dabei eine graue, aufsteigende Wolke rechts neben dem Bauwerk entdeckt. Da sie vermutete, es könnte sich dabei um etwas Gefährliches handeln, rief sie die Feuerwehr. Diese kontrollierte erst das Umfeld der Wolfsburg und weitete dann das Suchgebiet über den Leopold-Reitz-Weg zum Aussichtspunkt Bergstein und weitere zum „steinernen Hirsch“ aus, um auf Nummer sicher zu gehen. „Trotz intensiver Erkundung konnte kein Schadensereignis ausfindig gemacht werden“, so die Wehr, die den Einsatz nach gut einer Stunde abbrach. Nach Einschätzung der Wehrleute ist davon auszugehen, dass es sich bei der Wolke um eine optische Täuschung handelte. Dies sei durch Wetterlage und aufsteigenden Wasserdampf möglich.