Aufgrund der schlechten Wetterprognosen für das Wochenende ist das Farbenspiel an der Wolfsburg abgesagt. Das teilt der Neustadter Verein Die Waldschatten mit. „Wir stellen für die Illumination Beleuchtungstechnik bereit, die unter keinen Umständen nass werden darf und auf dieser weiten Fläche auch nicht trocken zu halten ist“, heíßt es in der Erklärung des Vorstands. Die als Wolfsgeheul bezeichnete traditionelle Veranstaltung sollte am Samstag Besucher an die Wolfsburg locken. Auch für ein abwechslungsreiches Programm samt einer abschließenden Feuershow war gesorgt. Die reguläre Beleuchtung des historischen Gebäudes ist zurzeit vor dem Hintergrund der seit dem 1. September geltenden Bundesverordnung zur Energieeinsparung ausgesetzt.