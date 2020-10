Beim Brand eines Wohnwagens im Naherholungsgebiet Blaue Adria in Altrip am Donnerstag hat ein Mann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte der 54-Jährige das Feuer löschen. Er kam in ein Krankenhaus. Der betroffene Wohnwagen brannte völlig aus, ein weiterer Wohnwagen wurde durch das Feuer beschädigt, das die Feuerwehr löschen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.