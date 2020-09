Wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer, die am Montag gegen 12 Uhr in der Dresdener Straße vor der Wohnungstür eines 28-Jährigen randalierten. Wie die Polizei mitteilte, trat einer der beiden Männer die Wohnungstür des 28-Jährigen ein, der ihnen nicht öffnen wollte. Dabei wurde eine 20-Jährige an der Nase verletzt, die hinter den beiden 36 und 38 Jahre alten Randalierern an der Tür stand. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die beiden beschuldigten Männer aber nicht mehr antreffen. Die 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.